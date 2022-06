"Top Gun : Maverick" franchit allègrement le mur du son

Top Gun : Maverick est un succès retentissant. Il signe le plus gros démarrage d’un film en 2022 en France, avec plus de 1,5 million de spectateurs durant la semaine du 25 au 31 mai. C'est aussi le deuxième film en nombre de tickets vendus depuis la pandémie, après Spider Man : No Way Home. Son lancement a été préparé par la projection du film en grande pompe au Festival de Cannes (hors compétition), dans un dispositif qui a enflammé la Croisette. Pour sa montée des marches, Tom Cruise est arrivé triomphant en hélicoptère, escorté par la patrouille de France.

Le film fait la part belle à l’aviation, avec de nombreuses scènes spectaculaires de combats aériens et des vols vertigineux. Non sans casse, comme lorsque Tom Cruise, après avoir poussé son avion (hypersonique, donc) au-delà de Mach 10 (soit 12 348 km/h) s’éjecte avant le crash pour être récupéré en pleine forme quelques minutes plus tard. Les avions utilisés, pour la plupart des F-18, les vrais zincs de l’US Navy, n’ont cependant pas pu être pilotés par Tom Cruise, en tant que civil. En revanche, ce dernier a réalisé la plupart des cascades. Et afin de faire vivre au mieux les sensations fortes vécues dans un cockpit, des caméras ont été placées à l’intérieur, gérées par les acteurs eux-mêmes. Pour ceux qui en veulent encore plus, le simulateur de vol sur PC de Microsoft (Microsoft Flight Simulator) vient de sortir un programme pour se mettre dans la peau d’un pilote de F-18, spécialement conçu pour la sortie de ce Top Gun 2.

Mission dangereuse

L’intrigue du film est simple. Le pilote star de la Navy, Pete ‘Maverick’ Mitchell, incarné par un Tom Cruise vieilli depuis le premier Top Gun en 1986, en reste le héros. Pour avoir désobéi aux règles, il est voué à être suspendu, mais se voit accorder en guise de dernière chance le rôle d’instructeur auprès de jeunes pilotes fraîchement diplômés du United States Navy strike fighter tactics instructor program (aussi appelé... Top Gun). Ceux-ci doivent mener à bien une mission quasi suicide qui vise à neutraliser les stocks d’uranium d’un mystérieux Etat voyou. Pour corser l’affaire, l’escadron accueille ‘Rooster’, le fils de ‘Goose’, ancien meilleur ami du personnage joué par Tom Cruise, décédé en vol lors du premier Top Gun.

Testostérone et patriotisme

Le film s’amuse donc à jouer sur la nostalgie du précédent, avec des extraits de la BO originelle, des clins d’œil aux virées de Tom Cruise à moto avec la même veste en cuir vieille de 36 ans, brodée d’écussons, sur fond de soleil couchant californien. Il promeut les sempiternelles valeurs des blockbusters américains : courage, honneur, amitié, travail d’équipe, amour… Top Gun : Maverick ravira donc sûrement les fans de la première heure, retrouvant avec nostalgie l’ambiance du premier opus. Malgré quelques adaptations minimes à l’époque - comme l’inclusion de femmes et de noirs dans le groupe de pilotes -, le film joue encore sur des valeurs que d’aucuns trouveront passéistes, où testostérone et patriotisme fusionnaient dans une Amérique triomphante.

avec Enora Queau