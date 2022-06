Toopi Organics veut industrialiser la transformation d’urine en engrais

Toopi Organics a inauguré sa première ligne de transformation d’urine humaine en biofertilisant agricole et produits bactériens pour l’industrie, vendredi 3 juin à Loupiac-de-la-Réole (Gironde). Cette start-up, créée en 2019, « collecte l’urine humaine et en assure la transformation par filtration et fermentation microbienne, pour commercialiser un biofertilisant désodorisé et stabilisé, accessible financièrement, dans un contexte où un besoin criant d’engrais de substitution pour une agriculture plus durable s’exprime au niveau européen », explique son fondateur, Michael Roes.

[...]