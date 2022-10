TOOL-TEMP lance de nouveaux thermorégulateurs

Nouveau régulateur Intelligent IRIS

Avec le nouveau régulateur IRIS, Tool Temp propose une solution intelligente pour tous les processus de thermorégulation. IRIS intègre toutes les solutions de communication et d’interface moderne. En plus des données classiques, ce nouveau régulateur informe, rend compte et optimise en permanence le fonctionnement du thermorégulateur. Un accès à distance est possible depuis n’importe quel type de terminal comme un téléphone portable ou bien une tablette.

Le nouveau thermorégulateur série MATIC c’est :

une grande simplicité d’utilisation ;

une modularité extensible ;

des actions prédéfinies et des paramètres facilement configurables ;

comportement et maintenance prédictifs ;

connectivité sans restriction ;

un thermorégulateur écologique efficace sur le plan énergétique.

Simplicité d’utilisation

Un nouveau thermorégulateur avec un nouveau régulateur encore plus intuitif et convivial. Un affichage clair sur un écran de 7’’ garantit une lecture très confortable même dans des conditions d’éclairage difficiles. Il n’y a pas besoin de formation particulière pour travailler avec les thermorégulateurs série MATIC.

Modularité tournée vers l’avenir

Des modules d’entrée et sortie reliés par un bus CAN rapide, auxquels sont connectés des capteurs et des processeurs, servent de système nerveux central. Adaptation immédiate à la complexité d’une application grâce à ces modules. Différents modules de communication peuvent être connectés à un deuxième bus CAN.

Actions prédéfinies – séquences configurables

Grâce au nouveau régulateur IRIS, il est possible d’enregistrer partiellement ou de façon complète des séquences de production. Les changements d’outillage peuvent ainsi être effectués de manière complètement automatisée. Un simple clic économise du temps de travail en augmentant la sécurité de la production.

Comportement et maintenance prédictifs

En phase de production, IRIS compare les différentes informations des capteurs avec ces connaissances enregistrés dans sa base et peut ainsi réagir à temps aux changements et anticiper le dépassement des valeurs limites. L’ensemble du système fonctionne de manière prédictive et informe l’utilisateur de manière proactive.

Connectivité OPC-UA tournée vers l’avenir

Grâce à IRIS, l’utilisateur peut interagir simultanément à tous les niveaux de l’échange de données ou qu’il se trouve. Un simple terminal suffit pour se connecter à l’interface utilisateur du régulateur via un navigateur WEB. OPC -UA est disponible en standard sur le régulateur de commande IRIS.

Efficacité énergétique et écologique

En anticipant très tôt les écarts de température, le thermorégulateur peut être utilisé de manière très efficace sur le plan énergétique. Les thermorégulateurs de la série MATIC sont tous équipés d’une commande de pompe à débit variable. On optimise ainsi la consommation d’énergie. L’analyse de toutes les informations des capteurs permet d’harmoniser la régulation. La puissance de la pompe peut être ajustée en continu et l’appareil dispose d’un mode éco automatique. Les thermorégulateurs série MATIC garantissent ainsi un comportement économe et écologique.

La ligne de thermorégulateurs MATIC se compose comme suit :

MATIC Duo : eau jusqu’à 90°C/Huile jusqu’à 150°C

MATIC Water : eau jusqu’à 160°C

MATIC Oil : huile jusqu’à 360°C

Depuis bientôt 50 ans, Tool–Temp développe et fabrique tous ces appareils dans son usine de 25 000 m2 basée en Suisse.

TOOL-TEMP leader européen est présent sur tous les continents grâce à ses agents et ses filiales.

TOOL-TEMP est présent en France grâce à sa filiale TOOL-TEMP France basée près du pôle international Roissy Charles de Gaulle.

Nos thermorégulateurs et refroidisseurs sont utilisés dans toutes les industries de transformation : plastique, moulage sous pression, moulage par injection, extrusion, caoutchouc, silicone, chimie, pharmacie, alimentation, impression…

