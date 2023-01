Tom Zhu, le patron de Tesla en Chine, promu au rang de numéro deux derrière Elon Musk

Il semblerait qu’Elon Musk apprenne à déléguer. Tom Zhu, patron de Tesla en Chine, a été promu pour prendre la supervision directe des usines d'assemblage du constructeur de voitures électriques aux Etats-Unis ainsi que la direction des opérations commerciales en Amérique du Nord et en Europe, indique un message interne au groupe que Reuters a pu consulter. Il devient ainsi numéro deux de Tesla derrière le directeur général et cofondateur Elon Musk. Ce message indique également que Tom Zhu conserve à la date de mardi 3 janvier 2023 son titre de vice-président de Tesla pour la Chine et ses responsabilités à la tête des activités commerciales dans le reste de l'Asie.

Tesla n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire. Mais Reuters a obtenu confirmation de ces évolutions via deux personnes de l’entreprise ayant réclamé l'anonymat. Né en Chine et détenteur d’un passeport néo-zélandais, Tom Zhu a été chef de projet dans une société créée par des camarades de son MBA à l'Université de Duke, conseillant des sous-traitants chinois travaillant sur des projets d'infrastructures en Afrique. Il a rejoint Tesla en 2014. Cette personnalité discrète a été missionnée en 2022 par la société pour venir, avec une équipe de collaborateurs, régler des problèmes de production aux Etats-Unis, ce qui a été interprété par certains de ses collègues comme le signe qu'on le préparait à de plus importantes fonctions.

Un responsable très impliqué

L'élargissement de son périmètre d'action intervient au moment où Elon Musk paraît accaparé par l'acquisition récente de Twitter et sa volonté de remodeler le réseau social, amenant certains analystes ou actionnaires de Tesla à réclamer un renforcement de la direction du constructeur automobile.

Tom Zhu est récemment parvenu à relancer vigoureusement l'activité de l'usine de Tesla à Shanghai à la suite des confinements liés à la pandémie de Covid-19 en Chine. Le constructeur américain a annoncé lundi avoir livré 405 278 véhicules au quatrième trimestre 2022, un résultat inférieur aux attentes de Wall Street selon les données de Refinitiv mais nettement supérieur aux 308 600 livraisons de la même période un an auparavant. Durant les deux mois de confinement à Shanghai au printemps 2022, il a fait partie du premier groupe d'employés à dormir dans l'usine de Tesla pour tenter de maintenir l'activité du site, rapportent des collaborateurs. Il vit actuellement dans un appartement modeste à proximité de la Gigafactory de Shanghai. On ignore si ses nouvelles attributions l'amèneront à déménager.

De nouveaux modèles

Administrateur de Tesla, James Murdoch avait déclaré en novembre 2022 que l’entreprise avait récemment identifié un successeur potentiel à Elon Musk, sans préciser le nom de cette personne. Il n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire. Le site spécialisé Electrek avait déjà précédemment rapporté que Tom Zhu prendrait la responsabilité des activités commerciales et de service de Tesla aux Etats-Unis. Ses nouvelles responsabilités interviennent au moment où Tesla prépare la commercialisation de son pick-up Cybertruck et une nouvelle version de sa berline Model 3. Le constructeur a aussi annoncé le développement d'une voiture électrique à moindre coût mais sans fournir de détails sur ce projet.

Avec Reuters (Reportage Zhang Yan à Shanghai et Hyunjoo Jin à Séoul, rédigé par Kevin Krolicki, version française Bertrand Boucey)