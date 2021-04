Tokyo perd plus de 1% sur des prises de bénéfice

(Reuters) - La Bourse de Tokyo a fini en nette baisse mardi sur des prises de bénéfice et dans un contexte de prudence dans l'attente d'indices sur l'orientation des rendements des emprunts d'Etat américains.L'indice Nikkei a perdu 1,3% à 29.696,63 points et le Topix, plus large, a cédé 1,44% à 1.954,92 points.

© ISSEI KATO La Bourse de Tokyo a fini en nette baisse mardi. L'indice Nikkei a perdu 1,3% et le Topix a cédé 1,44%. /Photo d'archives/REUTERS/Issei Kato

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement). (Service Marchés)