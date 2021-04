Tokyo finit en nette baisse, le Nikkei perd 1,97%

(Reuters) - La Bourse de Tokyo accuse sa plus forte baisse en près d'un mois, plombée par les craintes qu'une éventuelle réintroduction des mesures d'urgence anti-COVID-19 dans les plus grandes villes du Japon ne freine la reprise économique.L'indice Nikkei a perdu 1,97% à 29.100,38 points et le Topix, plus large, a cédé 1,53% à 1.926,58 points.

\ \ Partager



TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © ISSEI KATO La Bourse de Tokyo accuse sa plus forte baisse en près d'un mois. L'indice Nikkei a perdu 1,97% et le Topix, a cédé 1,53%. /Photo d'archives/REUTERS/Issei Kato (Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement). (Rédaction de Gdansk)