Tokyo finit en nette baisse dans le sillage de Wall Street

© ISSEI KATO La Bourse de Tokyo a clôturé mercredi en nette baisse. L'indice Nikkei a perdu 1,61% et le Topix, plus large, a cédé 1,47%. /Photo prise le 6 novembre 2020/ REUTERS/Issei Kato

L'absence d'achats d'ETF par la Banque du Japon lors de la séance de mardi, au cours de laquelle le Nikkei a connu sa plus forte baisse depuis le 26 février, a également pesé sur la tendance.L'indice Nikkei a perdu 1,61% à 28.147,51 points et le Topix, plus large, a cédé 1,47% à 1.877,95 points.

(Rédaction de Gdansk)