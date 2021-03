Tokyo finit en hausse de 0,99%

(Reuters) - La Bourse de Tokyo a fini en hausse mardi, profitant de la progression des entreprises liées aux biens de consommation, les plus susceptibles de profiter de la reprise économique après la pandémie de coronavirus, malgré le repli du secteur technologique.L'indice Nikkei a gagné 0,99% à 29.027,94 points et le Topix, plus large, a pris 1,22 % à 1.916,77 points.

\ \ Partager



© ISSEI KATO La Bourse de Tokyo a fini en hausse mardi. L'indice Nikkei a gagné 0,99%. /Photo prise le 6 novembre 2020/REUTERS/Issei Kato

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement). (Rédaction de Gdansk)

Partager