Tokyo finit en hausse de 0,2%

(Reuters) - La Bourse de Tokyo a fini en hausse vendredi, portée par les attentes croissantes de bénéfices solides et de prévisions optimistes par les entreprises, alors que celles-ci commencent à publier leur résultats financiers.L'indice Nikkei a gagné 0,20% à 29.768,06 points et le Topix, plus large, a pris 0,39% à 1.959,52 points.

© KIM KYUNG-HOON La Bourse de Tokyo a fini en hausse vendredi. L'indice Nikkei a gagné 0,20% et le Topix, plus large, a pris 0,39%. /Photo prise le 2 octobre 2020/REUTERS/Kim Kyung-Hoon

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement).