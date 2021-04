Tokyo finit en baisse de 0,5%

La Bourse de Tokyo a fini en baisse vendredi dans le sillage de Wall Street, pénalisée par les valeurs technologiques et de nouvelles inquiétudes liées à la situation sanitaire au Japon.L'indice Nikkei a perdu 0,57% à 29.020,63 points et le Topix, plus large, a cédé 0,39% à 1.914,98 points.

\ \ Partager



TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © KIM KYUNG-HOON La Bourse de Tokyo a fini en baisse vendredi dans le sillage de Wall Street. L'indice Nikkei a perdu 0,57%. /Photo d'archives/REUTERS/Kim Kyung-Hoon (Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement). (Rédaction de Gdansk)