Tirez-lui la queue...

Le studio de design néerlandais Werkwaardig se bat « pour le plaisir et contre la production de masse ennuyeuse dans les intérieurs ». Son équipe de designers tente toujours d’apporter aux objets la touche particulière qui rendra un produit fonctionnel excentrique et plus amusant.

©Werkwaardig

Emblématique de son travail, la table Sidepig est un cochon grassouillet, mais léger qui se déplace facilement en l’attrapant par la queue. Fabriquée en polyéthylène, elle peut être utilisée aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur.

©Werkwaardig

Les versions en couleurs navyblue, oceanblack et seagreen sont fabriquées à partir de filets de pêche recyclés grâce à une collaboration avec Waste Free Oceans. Le Sidepig effet bois est, quant à lui, conçu à partir de flocons de bois et de polyéthylène brun recyclé.