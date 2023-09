Tiré par les constellations de satellites, l'équipementier spatial Comat double ses installations en Haute-Garonne

Le new space se porte bien. L’équipementier spatial Comat compte lancer début 2024 le chantier d’extension de son site de Flourens (Haute-Garonne). Au programme : la construction de 1 500 m² de locaux supplémentaires, dont 700 m² de salle blanche, qui s'ajouteront aux 1 800 m² dont dispose déjà l'entreprise. Le chantier de construction devrait s'échelonner sur près de 18 mois, pour une livraison des bâtiments attendue à mi-2025. Suivra l'aménagement des surfaces dédiées à la production et à l'intégration, avec l'implantation attendue d'une nouvelle ligne de production multi-produits semi-automatisée. Le projet, baptisé Saturne, mobilise 8 millions d'euros d'investissement. L'ensemble du programme sera opérationnel dans le courant du second semestre 2025, avec à la clef la création de 25 emplois supplémentaires d'ici fin 2025. Les premiers postes sont d'ores et déjà ouverts.

Le virage de l'industrialisation de produits propres

