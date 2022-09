Tipa et Aquapak travaillent sur une nouvelle génération de bioplastiques

Combiner les caractéristiques de compostabilité des films de l’un avec les propriétés barrière de l’autre : c’est tout l’enjeu du partenariat noué entre l’israélien Tipa et le britannique Aquapak. Les deux entreprises ont décidé d’unir leurs forces afin de développer une nouvelle génération de bioplastiques. Elles partent du constat que les solutions actuelles ne fournissent que des réponses partielles, certains films étant parfaitement compostables mais pas assez barrière quand d’autres le sont mais ne se dégradent pas dans leurs éléments constitutifs. Tipa apporte en dot ses films compostables pour le conditionnement dont, plus en particulier, le T.LAM 608, une substrat transparent compostable à domicile pour le conditionnement alimentaire.

Un polymère hydrosoluble

L’objectif est de le combiner avec l’Hydrosol d'Aquapak, un polymère hydrosoluble constitué d’alcool polyvinylique (PVAL), qui présente des fonctionnalités de barrière et de résistance tout en conservant de multiples options de fin de vie, soit par recyclage soit par biodégradation. L’Aquapak possède, en plus, la particularité de se combiner parfaitement avec les polymères biosourcés. L’accord porte sur deux volets. Le premier consistera à créer des films compostables haute barrière pour le conditionnement qui se veulent une alternative aux produits d’origine fossile, notamment ceux qui emploient du polychlorure de vinylidène (PVDC), un polymère apparenté au polychlorure de vinyle (PVC), très apprécié pour sa perméabilité aux gaz (oxygène, vapeur d’eau) ainsi qu’aux graisses et aux acides mais impossible à recycler. Une deuxième étape consistera à travailler sur le renforcement des propriétés barrière du papier, en intégrant à ce dernier les deux polymères précités par enduction ou lamination tout en essayant de ne pas amoindrir sa recyclabilité.