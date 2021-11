Thyssenkrupp mise sur un redressement, envisage de coter sa division hydrogène

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © MICHAELA REHLE Le bénéfice d'exploitation de Thyssenkrupp pourrait plus que doubler au cours de l'exercice fiscal actuel, a annoncé jeudi le conglomérat allemand, qui compte profiter de la reprise économique et d'un redressement qui inclura probablement une cotation de sa division hydrogène. /Photo d'archives/REUTERS/Michaela Rehle

Le bénéfice ajusté avant intérêts et impôts devrait s'établir entre 1,5 milliard et 1,8 milliard d'euros au cours de l'exercice 2021-2022, contre 796 millions un an plus tôt, a précisé le sidérurgiste.

"Après deux bonnes années de travail de transformation intensif, nous pouvons maintenant dire que le redressement est évident. Thyssenkrupp va dans la bonne direction", a dit la directrice générale du groupe, Martina Merz.

"Toutefois, d'énormes défis subsistent, notamment en raison de la pénurie de semi-conducteurs et des incertitudes liées à la pandémie de coronavirus", a-t-elle ajouté.

Thyssenkrupp, qui sort de plusieurs années de pertes qui l'ont obligé à se séparer de sa division ascenseurs afin d'éviter la faillite, a dit privilégier désormais une cotation de son unité hydrogène Uhde Chlorine Engineers (UCE).

Le groupe conservera une participation majoritaire dans sa filiale, a-t-il dit.

(Reportage Christoph Steitz, version française Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)