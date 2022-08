Thyssenkrupp: Le bénéfice d'exploitation au troisième trimestre a presque triplé

Le bénéfice ajusté avant intérêts et impôts (Ebit) du groupe a atteint 721 millions d'euros sur le troisième trimestre de son exercice décalé, contre 266 millions sur la même période l'année dernière.

Plus de la moitié de cette somme, soit 376 millions d'euros, provient de l'activité acier de l'entreprise, la deuxième plus importante d'Europe, la hausse des prix de l'acier ayant compensé celle des coûts de l'énergie et des matières premières.

"Au troisième trimestre, nous avons de nouveau été affectés par la hausse du prix des matières premières et autres matériaux", a déclaré le directeur financier Klaus Keysberg.

"Toutefois, nous prévoyons une diminution considérable des besoins en fonds de roulement et un flux de trésorerie nettement positif au quatrième trimestre."

La hausse des taux d'intérêt a entraîné des pertes de valeur d'environ 480 millions d'euros, a indiqué Thyssenkrupp, ce qui l'a amené à revoir à la baisse ses perspectives de bénéfice net pour 2022, désormais attendu en deçà du milliard d'euros, contre au moins un milliard précédemment.

Le groupe, qui fabrique sous-marins, pièces automobiles ou encore électrolyseurs, a confirmé ses perspectives d'Ebit ajusté, de ventes et de flux de trésorerie disponible avant fusions et acquisitions.

