Thyssenkrupp: Le bénéfice au premier trimestre s'envole grâce à la hausse des prix de l'acier

FRANCFORT (Reuters) - Thyssenkrupp a annoncé jeudi que son bénéfice d'exploitation avait presque quintuplé au cours de son premier trimestre, ses deux principales divisions — l'acier et le commerce de matériaux — ayant bénéficié d'une hausse marquée des prix de l'acier.

Le bénéfice ajusté avant intérêts et impôts (Ebit) s'est établi à 378 millions d'euros sur la période octobre-décembre, soit les trois premiers mois de l'exercice du groupe, contre 78 millions un an plus tôt.

Le flux de trésorerie disponible avant fusions et acquisitions est toutefois ressorti négatif à hauteur de 858 millions d'euros en raison d'une hausse des coûts liée aux problèmes d'approvisionnement.

"Nous avons eu un bon premier trimestre", a déclaré le directeur financier Klaus Keysberg. "Mais nous ne sommes toujours pas là où nous voulons être, c'est pourquoi nous ne lâchons rien et continuons à travailler à plein régime pour mettre en œuvre notre plan", a-t-il ajouté.

Le groupe, dont la production s'étend des pièces automobiles aux sous-marins, continue de tabler pour l'ensemble de l'exercice sur un Ebit ajusté de 1,5 milliard à 1,8 milliard d'euros et un flux de trésorerie disponible avant fusions et acquisitions à l'équilibre.

L'Ebit ajusté de la division acier du groupe — qui pourrait être scindée — a été multiplié par six pour atteindre 124 millions d'euros, la hausse des prix de vente ayant compensé la forte augmentation des coûts des matières premières et de l'énergie.

Cependant, la branche de technologie automobile du groupe a dû faire face à une pénurie persistante de semi-conducteurs, ce qui a entraîné une chute de deux tiers du bénéfice d'exploitation au cours de la période.

(Reportage Christoph Steitz; version française Dina Kartit, édité par Blandine Hénault)