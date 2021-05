Thomson Reuters: Résultats meilleurs que prévu au 1er trimestre

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © ANDREW KELLY Le résultat opérationnel et le chiffre d'affaires de Thomson Reuters ressortent meilleurs que prévu au premier trimestre. /Photo d'archives/REUTERS/Andrew Kelly

NEW YORK (Reuters) - Thomson Reuters a annoncé mardi un résultat opérationnel et un chiffre d'affaires meilleurs que prévu au premier trimestre, bénéficiant de la progression de ses trois principales divisions et de l'amélioration de la conjoncture économique.

Le bénéfice ajusté par action, qui ne tient pas compte notamment de la plus-value tirée de la cession d'une partie de la participation de Thomson Reuters dans Refinitiv, a atteint 58 cents par action, un chiffre nettement supérieur au consensus des analystes, qui s'établissait à 42 cents.

Le groupe a cédé au London Stock Exchange Group une partie de ses titres dans le spécialiste de l'analyse et des données financières Refinitiv. Thomson Reuters détient 15% du capital du LSE à l'issue de cette opération, finalisée en janvier.

Thomson Reuters, qui contrôle l'agence de presse Reuters News, a précisé dans un communiqué que son résultat opérationnel avait progressé globalement d'un tiers à 387 millions de dollars au premier trimestre.

Le chiffre d'affaires du groupe est pour sa part en hausse de 4% à 1,58 milliard, un chiffre également supérieur aux attentes. Thomson Reuters table sur une croissance de son activité comprise entre 3,5% et 4% sur la totalité de l'année.

La croissance la plus forte est attendue au deuxième trimestre, en raison d'une base de comparaison très faible l'année précédente en raison de l'impact du coronavirus.

CIBLES POTENTIELLES D'ACQUISITION

Les trois principales division du groupe - Legal Professionals, Tax & Accounting Professionals et Corporates - ont enregistré chacune une croissance de leur activité comprise entre 3% et 7%.

Le titre progressait de plus de 4% à la Bourse de New York et à celle de Toronto en début de séance.

"Nous sommes satisfaits du début de l'année et de nos résultats et nous faisons preuve d'un optimisme prudent quant au fait que les économies dans lesquelles nous opérons commencent à se redresser et présentent des perspectives prometteuses", a déclaré lors d'un entretien le directeur général, Steve Hasker.

Il a toutefois souligné que la situation restait fragile dans la mesure où la pandémie continue de progresser dans certaines parties du monde.

Steve Hasker a déclaré que le groupe pourrait annoncer de potentielles cibles d'acquisition au second semestre 2021, observant toutefois que les prix des actifs étaient "maximum" actuellement.

L'activité de l'agence de presse Reuters News a progressé de son côté de 2% à 160 millions d'euros au premier trimestre, grâce aux activités professionnelles.

Reuters a lancé le mois dernier un nouveau site internet payant afin d'y attirer la clientèle professionnelle.

Le groupe a également annoncé en avril la nomination d'Alessandra Galloni à la direction de la rédaction. Elle est la première femme à occuper ce poste depuis la création de l'agence il y a 170 ans.

(Rédigé par Nick Zieminski à New York; version française Jean-Michel Bélot)