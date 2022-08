Thomson Reuters relève ses prévisions d'activité, jugeant son coeur d'activité solide

NEW YORK (Reuters) - Thomson Reuters a annoncé jeudi un bénéfice supérieur aux attentes et a relevé ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année, ce qui, selon l'entreprise, reflète la vigueur de ses activités juridiques, fiscales et comptables ainsi que de celles liées aux entreprises.