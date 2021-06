[En direct] Thomas Pesquet va (à nouveau) jouer les dépanneurs de l’espace

Hassan suit depuis 2009 les secteurs de la défense, de l’espace et de la cybersécurité. Titulaire d’une maîtrise de Physique et diplômé de l’École supérieure de journalisme de Lille, il est auditeur de l’Institut des hautes études de la défense nationale (IHEDN, 56e session armement et économie de défense).