Après une courte parenthèse chez Amcor, Thomas Ott est revenu chez le britannique Mondi. À 54 ans, il vient d’être nommé directeur général de la branche emballages souples et matériaux techniques du groupe d’emballage et papetier. À ce titre, il siège au comité exécutif. Il succède à Peter Orisich, qui a pris sa retraite récemment. Cette branche, basée à Vienne, en Autriche, pèse quelque 4 milliards d’euros de chiffre d’affaires, sur un total de 7,7 milliards en 2021, et compte 12 000 salariés dans 29 pays.

