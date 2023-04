Thimm ambitieux malgré l’inflation

Avec un chiffre d’affaires de 723 millions d’euros et un Ebitda de 105 millions d’euros, Thimm enregistre pour l’exercice 2022 de bons résultats financiers, mais des volumes en baisse. Une conséquence directe de la pandémie et de la guerre en Ukraine qui a déclenché une spirale inflationniste sur fond de rétraction de la consommation. « Malgré l’envolée des prix de nos matières premières et les fortes incertitudes sur les marchés, nous avons pu considérablement accroître le résultat global de notre entreprise. La vente de notre division dédiée à l’emballage industriel et la concentration qui en découle sur nos clients du secteur des biens de consommation ont conduit à un bon résultat global sur l’exercice passé », indique Kornelius Thimm qui a pris la succession de Mathias Schliep à la tête du cartonnier allemand en juillet 2022.

[...]