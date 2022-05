Connaître en quelques clics le prix du transport et de l’emballage d’un objet d’art acheté chez Sotheby’s à Londres et devant être expédié à New York : l’activité de ThePackengers pourrait se résumer à cela. La start-up basée à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) vient de lever 8 millions d’euros auprès de Reflexion Capital et de Weber Investissements. Elle complète cette enveloppe par un financement complémentaire de 3 millions d’euros. Soit 11 millions d’euros au total qui vont l’aider à financer son développement et à massifier ses processus de production et d’emballage. L’entreprise qui se revendique comme « l’acteur incontournable des "marketplaces", maisons de vente, galeristes, marchands d’art, pour lesquels l’emballage et le transport sont une composante clé dans la relation client » veut aussi se développer à l’international, en particulier aux États-Unis qui représentent une plaque tournante mondiale sur le marché de l’art contemporain. Présent outre-Atlantique grâce à des bureaux ouverts à New York et Los Angeles, ThePackengers indique être en négociations avec les principales plates-formes de vente en ligne spécialisées dans les objets de collection de ce pays.

Lignes automatiques

ThePackengers revendique 40 000 expéditions réalisées à travers le monde en 2021. L’objectif est d’atteindre 350 000 expéditions en 2025. Ce tour de table devrait justement lui permettre d’investir dans des lignes d’emballage automatique adaptées aux objets d’art et de collection afin de massifier les flux, réduire ses coûts et réaliser des synergies. La start-up veut aussi diversifier son offre à la logistique afin de proposer à ses clients une solution complète depuis l’entreposage jusqu’à l’expédition.

« 2021 a confirmé l’accélération spectaculaire de la numérisation du marché avec l’augmentation exponentielle des ventes en ligne. Avec un taux de conversion moyen de nos clients de 56 %, nous avons su fidéliser une clientèle de collectionneurs et d’amateurs d’art et d’objets "vintage" à travers le monde. Ce tour de table démontre la confiance des investisseurs dans la stratégie de ThePackengers, qui repose sur l’industrialisation de notre métier pour proposer, grâce aux volumes traités, un service et un prix toujours plus compétitifs. Notre ambition est d’accélérer notre transformation en implantant notre modèle unique au sein des marketplaces afin de massifier nos processus d’emballage pour pouvoir annoncer, très prochainement, une baisse de prix conséquente », a déclaré Amaury Chaumet, Pdg de la société.

ThePackengers, qui emploie 110 personnes, dispose de 8000 m² dédiés au conditionnement et de six entrepôts logistiques. Sa prestation se base sur un algorithme de calcul et son savoir-faire dans l’emballage. Les tarifs sont calculés en fonction de la valeur de la pièce, sa taille, la protection nécessaire et le trajet.