The Exploration Company, la start-up franco-allemande qui veut révolutionner la logistique spatiale

Start-up et secteur spatial sont-ils enfin en train de faire bon ménage? The Exploration Company, jeune pousse créée en 2021, a annoncé mercredi 1er février avoir levé 40,5 millions d’euros. Parmi les investisseurs : les fonds EQT Ventures et Red River West, mais également la famille Dassault et Schlumberger. «C’est la plus importante levée de fonds de série A dans le secteur spatial en Europe. Une grande partie de cet argent va aller dans la finalisation du design, la production et le vol de notre prochaine capsule spatiale. Nous sommes la première entreprise au monde à développer une telle capsule sur fonds privés», se félicite Hélène Huby, sa cofondatrice et directrice générale. La société franco-allemande, qui dispose d'installations à Bordeaux (Gironde) et à Munich en Allemagne, va aussi doubler ses effectifs, passant de 50 salariés actuellement à une centaine d’ici à la fin de l’année 2023.

[...]