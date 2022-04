Dédié au transport de produits fragiles et coûteux et, depuis peu aux documents sensibles, The Box franchit une nouvelle étape en obtenant la certification Ista 3A. L’homologation, valable sur le plan international, garantit que l’emballage développé par LivingPackets est assez résistant pour intégrer les circuits logistiques et qu’il peut donc, in fine, être accepté par les messageries des professionnels du secteur. Pour parvenir à ce résultat, la boîte réutilisable en polypropylène a subi une série de tests divers – à la chute, aux vibrations, aux chocs – effectués auprès du laboratoire SGS. Les paquets à tester selon cette norme doivent peser moins de 68 kg.

Colis connecté

La nature et les conditions d’essais varient en fonction de la forme de l’emballage sachant que quatre formes différentes sont prises en compte (standard, petite, plate et allongée) et que la boîte et le produit sont testés ensemble. Pour mémoire, The Box est un colis connecté, sécurisé et réutilisable qui s’adresse en particulier à l'e-commerce. « Cette certification est une nouvelle étape dans le déploiement de The Box auprès des professionnels de la livraison. C’est une preuve de sa capacité à être utilisée dans tous les systèmes logistiques existants, tout en étant ergonomique et simple d’utilisation. Cela souligne son caractère fiable et innovant, et répond aux besoins de nos clients en matière d’enjeux logistiques toujours plus importants en termes d’acheminement, de sécurisation, de traçabilité », explique Denis Mourrain, directeur général de LivingPackets.