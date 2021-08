Thales va vendre ses activités de signalisation à Hitachi pour environ 1,7 milliard d'euros

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Regis Duvignau Les activités de signalisation ferroviaire de Thales pèsent environ 10 % de son chiffre d'affaires. /Photo d'archives/REUTERS/Régis Duvignau

Thales a annoncé mercredi 4 août être entré en négociations exclusives avec l'entreprise japonaise Hitachi Rail afin de lui céder ses activités de signalisation ferroviaire, nommées « Systèmes de transport terrestre » (GTS). Le montant final de l'opération doit encore être précisé, mais il devrait atteindre environ 1,7 milliard d'euros. Cette branche du groupe français avait généré 1,6 milliard d'euros de chiffres d'affaires en 2020, soit à peu près 10 % du total de ses ventes.

Thales, dont l'Etat français est l'un des principaux actionnaires, avait fait part de son intention de revendre GTS dès le mois d'avril. Début juillet, trois potentiels repreneurs avaient été sélectionnés : Hitachi Rail, le suisse Stadler Rail et l'espagnol CAF. Un temps pressenti, le français Alstom ne s'est finalement pas manifesté, expliquant que ce rachat ne serait pas accepté par la Commission européenne.

9 000 employés

Cette démarche s'inscrit dans une volonté de rassurer certains investisseurs ayant point du doigt la trop grande diversité du groupe. « Avec ce mouvement stratégique important, nous allons pouvoir nous concentrer sur le développement de trois grandes activités de hautes technologies en croissance à long terme » et capables de générer des marges « à deux chiffres », a commenté le PDG de Thales Patrick Caine dans un communiqué, en faisant référence à l'aérospatial, la défense et la sécurité numérique.

Géant mondial de l'industrie ferroviaire, Hitachi se voit offrir avec GTS une présence géographique complémentaire à la sienne dans ce domaine (Japon, Italie, Royaume-Uni et Etats-Unis). Les activités de signalisation de Thales sont en effet implantées dans 42 pays, disposent de trois sièges en Allemagne, au Canada et en France (à Vélizy-Villacoublay, dans les Yvelines), et comprennent 9 000 employés.

Avec Reuters (Reportage Gwenaelle Barzic; version française Jean Terzian, édité par Nicolas Delame)