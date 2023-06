Thales va équiper quatre frégates de lutte anti-sous-marine belges et néerlandaises

Thales a annoncé jeudi 29 juin avoir remporté un contrat pour équiper les quatre futures frégates de lutte anti-sous-marine (ASM) belges et néerlandaises. Le groupe français de technologies et de défense dotera les frégates de systèmes de conduite de tir pour lutter contre les navires mais aussi contre les menaces aériennes. Ce système combine radars, capteurs optiques et logiciels permettant de fusionner les données et d'analyser la situation tactique.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]