Thales publie un résultat opérationnel en hausse de 32% en 2021

PARIS (Reuters) - Thales a publié jeudi une hausse de 32% de son bénéfice opérationnel (Ebit) ajusté et un cash-flow opérationnel record, citant la vigueur de l'activité spatiale et une progression de la marge de son activité défense et sécurité.