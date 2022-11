Thales intègre la première norme sur la cryptographie post-quantique

Malgré son nom aux consonances anglo-saxonnes, Falcon a bien une origine française. Codéveloppé par Thales, l’université Rennes 1 et des partenaires britannique, canadien et américain (IBM, NCC Group et Qualcomm), cet algorithme de cryptographie post-quantique a été sélectionné mi-juillet par le Nist, l'institut américain des normes et de la technologie, après cinq ans de compétition. En passe de devenir des standards américains et internationaux, et déjà accessibles en ligne et libres de droits, les quatre algorithmes vainqueurs sont reconnus fiables et robustes face aux cyberattaques menées depuis des calculateurs quantiques.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]