Thales et IER embarqués dans le Grand Paris Express avec la billettique

Thales et la division Easier du Groupe IER ont remporté l’appel d’offre de la Société du Grand Paris (SGP) pour fournir les solutions logicielles billettique, des équipements de vente (distributeurs automatiques de titres et bornes de rechargement) et des lignes de contrôle des nouvelles lignes 15, 16,17 et 18 du futur métro du Grand Paris Express. Ce contrat de 80 millions d’euros concerne environ 500 machines de ventes (automates ou guichets), et 1200 portillons d’accès. Certaines gares seront mises en service pour les Jeux Olympiques de 2024.