Thales en passe de vendre des systèmes de surveillance aérienne à l’Irak pour 600 millions d’euros

Le traité de partenariat stratégique signé par la France et l’Irak en janvier 2023 semble porter ses fruits. A travers ce dernier, Paris s’engageait à renforcer sa relation avec Bagdad en lui facilitant notamment l’achat d’équipements militaires tricolores. Huit mois plus tard, d’après La Tribune, Thales s’apprêterait à signer un contrat d’approximativement 600 millions d’euros pour la vente de systèmes C4I équipés de radars de moyenne portée Ground Master 200 à l’Irak. Ces dispositifs informatiques d’information et de communication seront destinés à assurer la surveillance aérienne militaire du pays. A l’issue des négociations, le conseil des ministres ainsi que le Parlement irakien auraient approuvé l’opération selon le média économique.

