Thales devient un géant de la cybersécurité, la demande en charbon bat des records : le Top/Flop de la semaine

Top : Thales rejoint le Top 5 mondial des acteurs de la cybersécurité

Thales a annoncé le 25 juillet l’acquisition du spécialiste des solutions de cybersécurité Imperva pour 3,6 milliards de dollars. Détenue jusqu’ici par le fonds américain Thoma Bravo mais fondée à Israël où elle conserve une grande partie de sa R&D, l'entreprise compte 1 400 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires annuel de l’ordre de 500 millions de dollars. Cette acquisition est la seconde plus importante de l’histoire de Thales, après celle de Gemalto en 2019. Et grâce à elle, le groupe décroche sa place au sein du top 5 mondial dans la cybersécurité avec un chiffre d’affaires cumulé prévisionnel de 2,4 milliards de dollars juste dans ce secteur. La transaction devrait être finalisée début 2024.

Flop : la consommation de charbon continue à battre tous les records en 2023

L’Agence internationale de l’énergie (AIE) a publié jeudi 27 juillet un rapport sur l’utilisation du charbon dans le monde, avec des estimations ne prévoyant aucune baisse de consommation au niveau mondial. Plus grande source d’émission de carbone, l’utilisation de ce combustible fossile avait déjà battu tous les records en 2022, en raison de la crise énergétique internationale engendrée par la guerre en Ukraine, et devrait se stabiliser à des niveaux record pour 2023 et 2024. Une demande portée par la Chine, l’Inde et l’Indonésie, et par l’émergence de nouveaux usages comme la production de carburants de synthèse liquides, de plastiques ou d’engrais.