Thales développe une nouvelle suite sonar pour les sous-marins nucléaires français

La Direction générale de l’armement (DGA) du ministère des Armées a annoncé mardi 11 juillet avoir commandé une suite sonar de nouvelle génération à Thales afin d’équiper les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins (SNLE) français. Cette suite sonar permettra de sécuriser les engins contre des menaces à courte, moyenne et longue distance. La commande s’intègre dans les programmes français de réalisation de quatre SNLE de troisième génération d’ici 2035, et de modernisation d'un SNLE de deuxième génération. Le montant du contrat est compris entre 300 et 500 millions d'euros. Les sonars seront produits sur le site Thales d'Aubagne (Bouches-du-Rhône) et développés sur le site de Sophia Antipolis (Alpes-Maritimes). Le choix de Thales s’explique par l'expertise du groupe en termes de lutte sous-marine. La multinationale équipe actuellement plus de 50 sous-marins (de types SNLE, sous-marin nucléaire d’attaque et conventionnels).

Des ruptures technologiques

