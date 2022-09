Thales veut céder à Safran son activité de systèmes électriques aéronautiques

Safran et Thales, deux partenaires de longue date, signent un nouvel accord. Le premier a indiqué lundi 5 septembre être entré en négociations exclusives avec le second dans le but d'acquérir son activité de systèmes électriques aéronautiques. Essentielle à l'heure de la transition électrique, celle-ci est présente dans la génération de puissance et fabrique entre autres des moteurs à batteries pour le secteur de l’aéronautique civile et militaire.

600 salariés, trois sites français

[...]