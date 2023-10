Thales Alenia Space s'associe à la PME Synergie Cad pour créer une ligne de circuits intégrés à Toulouse pour le spatial

En finir avec le quasi-monopole asiatique qui pèse sur les marchés de l'électronique embarqué, sécuriser les approvisionnements et gagner en flexibilité. Dans le cadre d’un partenariat engagé avec la société Synergie CAD, basée à Carros, dans les Alpes-Maritimes, Thales Alenia Space (TAS) vient de se doter à Toulouse (Haute-Garonne) d'une ligne de circuits intégrés du type SIP (System in Packaging). Baptisé SiPack, le projet a mobilisé quelque 7,2 millions d’euros, dont 3,2 millions d’euros de TAS, avec la mise à disposition sur son site de Toulouse, de 300 m² de salles blanches et l’acquisition d’un parc machine dédié.

