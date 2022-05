Thales Alenia Space reçoit un avenant de 169 millions d'euros pour développer les satellites Copernicus

Copernicus passe à la vitesse supérieure. L'un des acteurs clés du programme européen, Thales Alenia Space, a annoncé lundi 23 mai avoir reçu un avenant de 169 millions d'euros pour « le développement et la qualification des charges utiles des deux premiers satellites de la mission Copernicus CO2M ». Signé avec l'allemand OHB System, cet avenant « ouvre la voie à la qualification et au développement de deux charges utiles de la mission CO2M: le Proto Flight Model (PFM) et le Flight Model 2 (FM2) », indique dans un communiqué la co-entreprise détenue à 67% par Thales et à 33% par Leonardo, en précisant qu'ils seront livrés mi-2024.

[...]