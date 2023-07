Thales Alenia Space lance son accélérateur de start-up du spatial

Thales Alenia Space, la coentreprise entre l’industriel français Thales et le géant italien de l’aéronautique et de la défense Leonardo, veut avoir un rôle à jouer dans le développement de l’écosystème naissant du new space, dont les Assises se tiennent à Paris les 5 et 6 juillet. La société a annoncé mardi 4 juillet la création du Space Business Catalyst, un accélérateur industriel dédié au secteur spatial «visant à explorer, créer et sécuriser les conditions nécessaires à l'émergence des futurs acteurs du secteur spatial, en soutenant le développement de projets disruptifs», explique Thales Alenia Space dans un communiqué.

