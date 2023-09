TGV M à 320 km/h, centrale solaire flottante, pont en éolienne recyclée... Les 5 images de la semaine

Inauguration de la première centrale photovoltaïque hybride française

C'est une première en France. Amarenco a inauguré jeudi 21 septembre une centrale photovoltaïque hybride, à Montpezat d’Agenais (Lot-et-Garonne). D'un coût de 5 millions d'euros, elle est à la fois installée sur 3 hectares d’eau et 2 hectares de terre. En service depuis avril, elle compte 10 764 panneaux et génère 6 170 MWh pour une puissance de 4,8 Mégawatts-crête (MWc), soit l’équivalent de la consommation annuelle d’électricité de 2 500 personnes, hors chauffage et production d’eau chaude. Selon l'entreprise, les panneaux sur l’eau seraient plus performants que ceux au sol grâce à la réverbération et à leur refroidissement par l'eau.

Le TGV M dépasse les 320 km/h

Une rame d'essai du futur TGV M a atteint la vitesse de 320 km/h le 14 septembre sur la LGV Est. L'étape est importante : il s'agit de la vitesse maximale que le remplaçant des TGV actuels pourra atteindre en service commercial. Une première campagne d'essai de six mois eu lieu durant l'hiver et le printemps 2023 sur l'anneau de vitesse de Velim (République Tchèque). Développé depuis 2016, le TGV M porte la promesse d'embarquer 20% de voyageurs en plus tout en consommant 20% d'énergie en moins. Il pourra accueillir 740 passagers au maximum contre 634 aujourd'hui. Le nombre de voitures par train pourra varier en fonction des besoins, ce qui n'est pas possible avec les TGV actuels.

Des passerelles en pâles d'éoliennes

Pour offrir une seconde vie aux pâles d'éoliennes difficilement recyclables, un réseau de recherche irlando-américain a eu l’idée de les utiliser pour construire des passerelles à destination des piétons et des cyclistes baptisées BladeBridges. Ils ont bâti deux ouvrages capables de supporter 30 tonnes comprenant deux pales chacun. L’un de 7 mètres de portée en Irlande du Nord et le second 5 mètres de portée en Irlande, près de Cork. Un troisième est d’ores en construction à Atlanta, aux Etats-Unis. Forts de leur réussite, les chercheurs étudient désormais la possibilité d’utiliser des pales d’éoliennes usagées pour construire des abribus, des barrières ou encore des tours de télécommunication. Selon l’Ademe, ces géants d’acier et de composites sont recyclables à plus de 90%.

Jean-Marc Chery reconduit à la tête de STMicroelectronics

Le conseil de surveillance de STMicroelectronics, présidé par Nicolas Dufourcq, directeur de Bpifrance, a décidé de reconduire Jean-Marc Chéry au poste de président du directoire et directeur général de l’entreprise pour un troisième mandat de trois ans jusqu’en 2027. La proposition sera soumise à l’approbation des actionnaires lors de la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires en 2024. Cet ingénieur Arts & Métiers de 63 ans a pris les rênes du fabricant franco-italien de semi-conducteurs en juin 2018 en remplacement de Carlo Bozotti. Sous sa direction, le chiffre d’affaires a bondi de 9,7 milliards de dollars en 2018 à 16,1 milliards de dollars en 2022. STMicroelectronics compte 51 500 salariés dans le monde, dont 12 000 en France et autant en Italie.

La RATP met en service un bus autonome

Un bus autonome de la RATP circule désormais du lundi au vendredi entre 9h et 15h sur la ligne 393 (Val-de-Marne) pour compléter l'offre classique aux heures de pointe. Il peut accueillir jusqu'à 17 personnes assises dont la sécurité est assurée par un 'safety driver'. Cet agent laisse le bus rouler seul mais peut reprendre la main en cas de problème. Une autre expérimentation de véhicule autonome est en cours avec une navette inter-gare reliant la Gare de Lyon, le Pôle de Bercy et la Gare d’Austerlitz. Celle-ci a été lancée le 18 septembre avec des voyageurs à son bord.