TGV du futur, des drones et bateaux plus silencieux, parking à vélos sous l'eau… Le top 3 des vidéos de la semaine

Retour en vidéo sur les actualités qui vous ont le plus marqué cette semaine. Au programme : tests à 200 km/h du TGV M menés par Alstom et la SNCF en République Tchèque avant son homologation, développée par le MIT une hélice toroïdale permet de réduire considérablement le bruit des drones et des bateaux, Amsterdam a inauguré un parking à vélos de 7 000 places immergé sous un bassin.