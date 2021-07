[Textile made in France] Le Grand Est veut relocaliser l'amont et l'aval

© C. ENTZMANN/DIVERGENCE

15 jours gratuits et sans engagement

Ils ont beaucoup fait parler d’eux en relançant la filature du lin en France au début 2020 à Hirsingue (Haut-Rhin). Pierre ­Schmitt, à la tête d’un consortium de quatre entreprises (Emanuel Lang, Velcorex since 1828, Tissage des Chaumes et Philea Textiles), et Christian Didier, le directeur général d’Emanuel Lang, portent à bout de bras un nouveau projet. Baptisé FL-ECO, il vise la relocalisation d’une filière textile complète, de la matière première à l’ennoblissement.