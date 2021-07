[Textile made in France] Industrialiser le recyclage des tissus

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © By Photupdesign Depuis son usine de Cours-la-Ville, dans le Rhône, Laroche produit des machines pour le recyclage de déchets textiles.

Depuis l’usine de Cours-la-Ville (Rhône) dans le Haut-Beaujolais, des modules de couleur crème attendent leur départ en camion. Laroche conçoit et produit des machines pour le recyclage de déchets textiles et les produits non tissés. « Nous fabriquons 70 lignes par an, une ligne pouvant compter jusqu’à 50 machines », indique François Chabat, le responsable de la gestion de production.

Là, les opérateurs assurent l’assemblage, la peinture, la soudure et la fabrication des cylindres avec la pose des pointes pour l’effilochage. Une opération laborieuse réalisée manuellement, mais la robotisation est en marche. Un jeune ingénieur a développé un process avec des robots Staübli qui sera opérationnel dès septembre. Actuellement, il faut cinquante heures pour équiper un cylindre. Avec la robotisation, cela demandera deux fois moins de temps, et zéro opérateur. Une aubaine, car ces machines pour le recyclage et l’effilochage du textile sont primordiales pour développer la filière.

