[Textile made in France] Dans le Grand Est, le renouveau du bassin troyen

Troyes, dans l’Aube, capitale française de la maille ou "coton tricoté", est à l’orée d’une nouvelle ère. Marqué par la perte de milliers d’emplois textiles dans les années 1980, le territoire a su conserver son savoir-faire et deux grandes maisons, Lacoste et Petit Bateau. Le Coq Sportif y a même fait un retour remarqué au début des années 2010. Ces grandes marques et leurs sous-traitants sont les moteurs du renouveau d’un bassin totalisant 3 500 emplois textiles.