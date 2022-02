Texen reprend les emballages souples de PRP Creation

© Dior Les poches conditionnant les formules des mascaras Pump'N'Volmue de Dior étaient fabriquées par PRP Creation.

Déjà en 2020, Texen avait fait connaître aux secteurs de la beauté et du luxe ses ambitions de croissance externe. C’est désormais chose faite. Si la pandémie mondiale a mis à mal la tentative d’acquisition de Qualipac (groupe Pochet), le spécialiste des solutions packaging en plastique pour la cosmétique-parfumerie a bel et bien acté la reprise de l’activité emballages souples de PRP Creation. Annoncé le 1er février, l’opération permet au groupe PSB Industries (propriétaire de Texen) de poursuivre sa stratégie de développement entamée il y a un an, qui vise à faire de Texen un étendard de la transition écologique. L’industriel avait dans un premier temps cédé son entité agroalimentaire CGL Pack à Faerch Plast en mai 2018, puis son pôle santé Plastibell à Clayens en janvier 2021.

Conquérir de nouveaux marchés

Les emballages souples de PRP Creation comprennent des poches et des Doypack. Au cours des dernières années, le plasturgiste d’Oyonnax (Ain) avait constitué un savoir-faire autour de ces solutions permettant en premier lieu d’équiper des emballages airless, qui évitent tout contact entre les formules et l’air. Cette compétence s’était notamment illustrée à travers deux projets : la crème main de Chanel et le mascara Pump’N’Volume de Dior. À ses débuts, cette technologie permettait de créer un film à partir d’une feuille d’aluminium doublée d’une couche en polyéthylène (PE) pour l’intérieur et d’une couche de polyéthylène téréphtalate (PET) pour l’extérieur. Le tout permettant de répondre aux attentes du marché pour limiter la présence de conservateur dans les formules tout en assurant un haut taux de restitution des produits cosmétiques.

Avec de nombreuses perspectives et applications possibles, ces éléments d’emballage pourront maintenant aider Texen à conquérir de nouveaux marchés, mais aussi de nouveaux usages. Au fil des années, PRP Creation a imaginé un système de recharge pour mascara. Présentées lors du salon MakeUp in Paris à l’été 2019, les poches de l’entreprise étaient au cœur du dispositif dont l’objectif était d’augmenter la durée d’utilisation d’un flacon mère. Surtout, Texen bénéficiera de toutes les avancées technologiques qui ont vu le jour autour des films. Aujourd’hui, les complexes multimatériaux peuvent être remplacés par des films monomatériaux tandis que les effets barrières ne sont plus apportés par une couche d’aluminium, mais par l’éthylène alcool vinylique (EVOH), ouvrant ainsi la voie au recyclage de ces solutions.

« Nous nous réjouissons d’accueillir cette nouvelle offre ainsi que les collaborateurs engagés qui l’ont développée, a indiqué Rémi Weidenmann, le Pdg de Texen, dans un communiqué. L’alliance de nos différents savoir-faire, ainsi que notre implantation mondiale représente un facteur d’accélération important pour cette proposition de valeur et ses nombreux enjeux d’écoconception. »

Une nouvelle étape de croissance

Dans le même temps, ce rachat entraîne une nouvelle approche stratégique pour PRP Creation. L’entreprise compte se concentrer sur son cœur de métier : le packaging plastique, le flaconnage et le bouchonnage. Cette transaction doit servir à accélérer la finalisation et la mise sur le marché d’innovations récemment développées, à l’image de la pompe et capsule XTrem 100 % recyclable. Dévoilée lors du dernier Luxe Pack Monaco, cette solution est composée uniquement de polypropylène (PP), encore une fois dans le but de faciliter son traitement en fin de vie. Parmi les projets immédiats de PRP Creation, l’usine d’Oyonnax va intégrer un mouliste dans ses locaux dès le mois prochain. De nouveaux investissements seront également menés pour acquérir de nouvelles presses électriques d’extrusion-soufflage et d’injection-soufflage avec robotisation IML. Cela devrait aider à l’extension de la couverture marché du plasturgiste. La reprise de l’activité emballages souples par Texen marque également la fin de la collaboration de PRP Creation avec son directeur commercial Vincent Joffre, qui avait contribué à la développer.

« Cette opération est stratégique, conclut Joël Viry, le président de PRP Creation et du groupe STLinks. Elle permettra à PRP Creation d’entamer une nouvelle étape de croissance, portée par des innovations "écodésirables". Nous remercions tous les salariés qui se sont impliqués dans le développement de cette activité. Nous accompagnerons ce transfert de compétences afin de faire grandir cette offre différenciante. »