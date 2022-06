Tetra Pak relève les défis des systèmes alimentaires

Certaines sont des plates-formes d’innovation telles que Paris&Co, avec, notamment, Smart Food Paris et Urban Lab dans lesquelles Tetra Pak a décidé d’investir de nouveau pour une durée d’un an et dont le partenariat a permis de lancer une collaboration avec la start-up Trizzy. D’autres sont des jeunes entreprises technologiques telles que EnginZyme, NuCaps et Tebrito. Il y a également des équipes de recherche académiques, des universités de Modène et Reggio Emilia (Unimore), en Italie, et de Lund, en Suède, entre autres.

