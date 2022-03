Tetra Pak investit dans quatre usines de recyclage de briques en carton

Le recyclage des briques alimentaires est souvent mis sur la sellette, en raison des matériaux complexes – carton, polyéthylène et, selon les utilisations, aluminium – à traiter et du faible nombre de sites industriels capables de les prendre en charge. Engagé depuis longtemps dans diverses initiatives, Tetra Pak, le leader du secteur, accentue ses efforts. Ces quatre derniers mois, il vient d’investir plus de 11,5 millions d’euros, en partenariat avec des recycleurs et des industriels, « afin de contribuer à la mise en place de quatre solutions de recyclage entièrement nouvelles pour les emballages en carton en Turquie, Arabie Saoudite, Ukraine et Australie », indique-t-il dans un communiqué.

