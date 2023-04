Tesla veut enterrer le fordisme

L’agitateur de l’automobile vise désormais le marché de masse. Tesla travaille activement sur son premier modèle électrique d’entrée de gamme, un mystérieux projet baptisé Next-Gen, présenté en mars lors d’un Tesla investor day. À cette occasion, le groupe américain a promis de rompre avec les modes d’assemblage traditionnels. «Nous pouvons construire des usines plus rapidement, avec moins d’investissements et plus de productivité», a assuré Lars Moravy, le responsable de l’ingénierie véhicule de Tesla. L’entreprise a annoncé la construction d’un site au Mexique. Sur place, elle devrait introduire une méthode de production baptisée Unboxed process, avec une promesse spectaculaire: sabrer de 50% les coûts de production des véhicules et réduire de 40% la surface des lignes de production.

[...]