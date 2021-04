Tesla s'invite dans le nickel calédonien

C’est la fin de plusieurs mois de blocages qui ont mis à l’arrêt la Nouvelle-Calédonie et sa filière nickel. Indépendantistes et loyalistes ont trouvé un accord sur la cession de l’usine de nickel et de cobalt de Vale NC, à Goro, au sud de l’archipel, à un consortium rassemblant le groupe de négoce Trafigura, le financier Prony et les provinces calédoniennes.