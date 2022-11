Tesla, Renault, Volvo, Iveco... Les constructeurs à l'assaut du marché des camions électriques

Si les automobilistes européens commencent à délaisser la motorisation thermique pour des alternatives plus écologiques, la transition semble bien moins avancée dans le secteur des poids lourds. En 2021, le diesel alimentait toujours 95,8% des camions immatriculés dans l’Union européenne, contre 19,6% des voitures neuves particulières. Il y a pourtant urgence à décarboner la filière : les camions et les bus ne représentent que 2,5% des véhicules en circulation en Europe, mais sont responsables de plus de 25% des émissions de CO2 du transport routier.

Dans ce contexte, la Commission européenne prévoit la mise en place de normes environnementales plus restrictives. Dans le détail, le niveau moyen d'émissions des poids lourds neufs devra être réduit de 15% entre 2019 et 2025, puis de 30% dès 2030, sous peine de pénalités financières. De quoi pousser les constructeurs à tenter d'étoffer rapidement leur gamme de camions électriques à batteries (BEV). Tour d'horizon des divers projets des principaux acteurs à même de conquérir ce marché prometteur.

800 kilomètres d'autonomie pour le Tesla Semi

[...]