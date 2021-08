Tesla prévoit de lancer un prototype de robot humanoïde en 2022, annonce Elon Musk

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Tesla Elon Musk a annoncé jeudi que Tesla lancerait probablement l'année prochaine un prototype de robot humanoïde "Tesla Bot", conçu pour remplacer les humains dans les travaux considérés dangereux ou répétitifs.

S'exprimant à l'occasion de la Journée de l'intelligence artificielle de Tesla, le 19 août le directeur général du groupe a présenté non pas un nouveau modèle ou une évolution de son assistant de conduite mais... un projet de robot humanoide. Elon Musk a indiqué que le robot, qui mesure environ 1,80 m, serait capable de fixer des boulons sur des voitures à l'aide d'une clé à molette ou encore, de récupérer des achats dans les magasins.

Cette annonce intervient alors que les autorités de sécurité américaines ont ouvert une enquête sur le système d'aide à la conduite de autonome Autopilot de Tesla, après une série d'accidents impliquant des véhicules d'urgence.

Elon Musk n'a pas fait de commentaire sur cet examen mais il s'est déclaré confiant dans la possibilité de réaliser une conduite autonome complète avec une sécurité supérieure à celle des humains.

Le milliardaire a souvent annoncé des avancées technologiques futuristes lors d'événements prestigieux pour ensuite revoir ses plans à la baisse. "Je peux dire sans me tromper qu'il faudra bien plus de 10 ans avant qu'un bot humanoïde de n'importe quelle entreprise de la planète puisse aller au magasin et faire les courses à votre place", a déclaré Raj Rajkumar, professeur d'ingénierie électrique et informatique à l'université Carnegie Mellon.

Revoir la conférence "AI Day" en intégralité (passage sur le Tesla Bot à 2h05)

