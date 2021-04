Tesla, porté par la demande chinoise, bat les attentes de Wall Street au T1

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © SHANNON STAPLETON Tesla a fait état lundi d'un chiffre d'affaires pour la période janvier-mars légèrement supérieur aux attentes de Wall Street. /Photo prise le 26 avril 2021/REUTERS/Shannon Stapleton

(Reuters) - Tesla a fait état lundi d'un chiffre d'affaires pour la période janvier-mars légèrement supérieur aux attentes de Wall Street, le constructeur de véhicules électriques ayant profité d'un bond des crédits d'achats environnementaux et d'une demande robuste en Chine.

Les recettes générées par les ventes de permis réglementaires ont dépassé le bénéfice du premier trimestre, dans la lignée de la tendance constatée lors des trimestres précédents, tandis que le chiffre d'affaires net a été tronqué par la prime de 299 millions de dollars allouée à Elon Musk, le patron du groupe.

"Des crédits réglementaires plus importants, des impôts plus faibles et les ventes de bitcoins ont stimulé les résultats financiers", a relevé Craig Irwin, analyste chez Roth Capital Partners, ajoutant que sans cela, "ce fût un grand raté".

Tesla a réduit sa position sur le bitcoin de 10% au cours des trois premiers mois de l'année, contribuant ainsi à un léger gain dans ses résultats sur la période.

Le titre du constructeur a perdu environ 3% en après-Bourse.

En dépit de la pénurie mondiale de semi-conducteurs qui a affecté ses rivaux, Tesla a enregistré un nombre record de livraisons au premier trimestre. Le Modèle Y a séduit les consommateurs en Chine.

Tesla a indiqué que les premières livraisons de son nouveau véhicule, le Modèle S, devraient débuter sous peu. Il s'attend à ce que la croissance de son volume de livraisons progresse de plus de 50%.

Le groupe a fait état d'un chiffre d'affaires de 10,39 milliards de dollars au premier trimestre, contre 5,99 milliards de dollars un an plus tôt.

Selon des données IBES de Refinitiv, les analystes anticipaient en moyenne un chiffre d'affaires de 10,29 milliards de dollars.

(version française Jean Terzian)