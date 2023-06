Tesla monte en Bourse après un accord avec General Motors sur son réseau de recharge

(Reuters) - L'action Tesla grimpe vendredi à Wall Street, l'annonce d'un accord entre General Motors (GM) et le constructeur de véhicules électriques sur le système de recharge du groupe d'Elon Musk faisant espérer aux investisseurs que son réseau Superchargeur devienne la référence aux Etats-Unis.

Vers 15h15 GMT, Tesla gagne 5,70% à 248,255 dollars, son plus haut niveau depuis octobre. Le titre est en passe d'enregistrer sa onzième séance consécutive de gains, ce qui représenterait une performance inégalée depuis deux ans et demi.

Après Ford, General Motors va à son tour adopter le port de charge NACS de Tesla, offrant accès à ses clients nord-américains au réseau de charge rapide Superchargeur, a annoncé jeudi le constructeur de Détroit.

Mary Barra, directrice générale de GM, a déclaré avoir "une réelle opportunité de faire du NACS la norme unifiée pour l'Amérique du Nord, ce qui, permettrait une adoption plus massive". A Wall Street, le titre GM prend 2,04% et Ford 1,51%. Ce partenariat rare entre trois des plus grands constructeurs automobiles américains garantit que près de 70% du parc de voitures électriques aux Etats-Unis pourra accéder au réseau Superchargeur.

La pression monte sur les autres entreprises du secteur pour qu'elles améliorent leurs réseaux, afin de les rendre compatibles avec celui de Tesla.

Le titre du réseau mondial de bornes de recharge ChargePoint chute de 12,12%. Les concurrents EVgo et Blink Charging abandonnent 16,90% et 9,75% respectivement.

Tesla a "pris une longueur d'avance dans ce jeu et les autres, qui étaient désavantagés, essayent de rattraper leur retard", a déclaré Danni Hewson, analyste chez AJ Bell, ajoutant que l'activité de recharge pourrait devenir un important moteur de croissance pour Tesla. Wedbush Securities estime que Ford et GM combinés pourraient accroître de trois milliards de dollars le chiffre d'affaires des services de recharge de Tesla au cours des prochaines années. Les analystes ont relevé l'objectif de cours du groupe à 300 dollars, soit près de 30% au-dessus de son cours de clôture de jeudi.

(Avec Chavi Mehta à Bangalore, version française Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)